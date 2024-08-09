Вышел новый русский трейлер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» — премьера 19 сентября

На канале FRESH Trailers вышел новый дублированный трейлер фильма ужасов «Хеллбой: Проклятие Горбуна». В ролике показали сражение с толпой нежити, брутального Хеллбоя и множество паранормальных существ.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Dark Horse Entertainment.

Действие ленты развернётся в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг (Аделин Рудольф, «Леденящие душу приключения Сабрины») объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм. Постановщиком выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух Мщения»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится через несколько недель — 19 сентября.