Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый русский трейлер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» — премьера 19 сентября

Вышел новый русский трейлер «Хеллбоя: Проклятие Горбуна» — премьера 19 сентября
Комментарии

На канале FRESH Trailers вышел новый дублированный трейлер фильма ужасов «Хеллбой: Проклятие Горбуна». В ролике показали сражение с толпой нежити, брутального Хеллбоя и множество паранормальных существ.

Видео доступно на YouTube-канале FRESH Trailers. Права на видео принадлежат Dark Horse Entertainment.

Действие ленты развернётся в Аппалачах в 1950-х годах. По сюжету Хеллбой и новый агент Бюро паранормальных исследований и обороны Бобби Джо Сонг (Аделин Рудольф, «Леденящие душу приключения Сабрины») объединятся в битве с демоном Горбуном и его командой ведьм. Постановщиком выступил Брайан Тейлор («Призрачный гонщик: Дух Мщения»).

Премьера фильма в кинотеатрах России состоится через несколько недель — 19 сентября.

Материалы по теме
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Фильм «Бордерлендс» не смог удивить. Обзор кино
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android