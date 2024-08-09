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Стартовали съёмки романтической комедии «Сводишь с ума» с Милой Ершовой

Стартовали съёмки романтической комедии «Сводишь с ума» с Милой Ершовой
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Пресс-служба стримингового сервиса Start объявила о старте съёмок романтической комедии «Сводишь с ума» с Милой Ершовой («Трудные подростки», «По щучьему велению») в главной роли. Ко всему прочему, было опубликовано множество фотографий со съёмок.

Согласно синопсису, Алиса заселяется в просторную квартиру в Санкт-Петербурге, в которой зеркало показывает параллельную реальность той же самой квартиры. В этой параллельной реальности проживает не Алиса, а тусовщик Иван. Теперь молодые люди попытаются встретиться в реальности и просто прикоснуться друг к другу.

Также в актёрский состав вошли Юрий Насонов, Антон Васильев, Антон Артемьев, Надежда Иванова, Людмила Артемьева и другие. Режиссёром и соавтором сценария выступила Дарья Лебедева.

Сроки и дата премьеры ленты «Сводишь с ума» пока не раскрываются. Картинна выйдет в онлайн-кинотеатре Start.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

Фото: Пресс-служба Start

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