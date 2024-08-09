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Disney показала логотип «Зверополиса 2» — премьера в 2025 году

Disney показала логотип «Зверополиса 2» — премьера в 2025 году
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В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него посетители могут узнать о различных анонсах компании или получить новые подробности уже известных проектов. К примеру, в одном из павильонов Disney установила первое промо «Зверополиса 2» — на нём можно увидеть логотип мультфильма.

Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера мультфильма «Зверополис 2» состоится 26 ноября 2025 года. Напомним, официально Disney анонсировала проект в феврале прошлого года.

Официальный логотип «Зверополиса 2»

Фото: DrewTailored/X (ранее Twitter)

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