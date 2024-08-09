Ченнинг Татум вёл переговоры с Marvel и Disney о выходе фильма про Гамбита

На этой неделе Ченнинг Татум («Омерзительная восьмёрка», «Тренер Картер») пообщался с журналистами издания Variety. В ходе разговора актёр обсудил своё появление в фильме «Дэдпул и Росомаха» в роли Гамбита — одного из членов Людей Икс.

По словам артиста, он уже общался с Кевином Файги и Бобом Айгером о возобновлении съёмок отменённого сольного фильма про Гамбита. Татум признаётся, что ждёт выхода данной картины на протяжении 10 лет.

Я молю бога, что мне удастся не только вернуться, но и выбить сольный фильм, который я жду 10 лет. Пожалуйста, воплотите это в жизнь.

«Дэдпул 3» рассказывает, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание – спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Премьера фильма «Дэдпул и Росомаха» в кинотеатрах России состоялась 3 августа.