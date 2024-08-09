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Вышел новый трейлер фантастики «Контакты» про вторжение пришельцев в Россию

Вышел новый трейлер фантастики «Контакты» про вторжение пришельцев в Россию
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Онлайн-кинотеатр PREMIER опубликовал новый трейлер научно-фантастической ленты «Контакты» про вторжение пришельцев в Россию. В ролике показали причудливые корабли внеземной расы, главных героев и встречу Бориса Ельцина с одним из инопланетян.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр PREMIER». Права на видео принадлежат «Марс Медиа».

Согласно синопсису, жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Их пассажиры — биопаги, или Виталики, как их прозвали в народе, — вырабатывают вещество под названием прак. Его предназначение, как и цель визита пришельцев, неизвестны, но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется с помощью прака помочь больному отцу.

Главные роли в картине исполнили Ирина Саликова («Календарь») и Сергей Гилёв («Фишер»). Режиссёром и сценаристом выступил Дмитрий Моисеев, известный по «В объятиях моря».

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