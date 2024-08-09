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Фильм «Руки вверх!» о группе Сергея Жукова выйдет 10 октября — трейлер

Фильм «Руки вверх!» о группе Сергея Жукова выйдет 10 октября — трейлер
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер фильма «Руки вверх!». Будущая картина расскажет об одноимённой российской музыкальной группе Сергея Жукова.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 10 октября. Дата приурочена к проведению большого тура коллектива по всей стране.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, фильм расскажет, как провинциальный мальчишка, мечтающий впечатлить девушку робкими песнями о любви, стал одним из самых востребованных артистов страны и голосом целого поколения. Жуков выступил автором сценария, продюсером и композитором ленты.

В ленте снялись Влад Прохоров, Илья Русь, Валентина Ляпина, Сергей Жуков, Энджел Жуков, Алексей Потехин, Регина Бурд, Александр Обласов, Артем Осипов, Фёдор Лавров и Анастасия Кувшинова.

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