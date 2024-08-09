На этой неделе финская студия Remedy Entertainment опубликовала финансовый отчёт за первую половину 2024 года. Из документа стало известно, что Control 2 и ремейки двух частей Max Payne перешли на новый этап разработки. Сиквел Control теперь находится на стадии готовности к производству, а ремейки — полноценной разработки.

Отмечается, что Alan Wake 2 отбила почти все затраты на производство и маркетинг. Также коллектив трудится над вторым дополнением для игры под названием The Lake House — действия аддона будут происходить в учреждении рядом с озером Колдрон в Брайт-Фоллс.

Доход компании за первую половину 2024 года составил € 21,1 млн — это на 33,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Затраты на разработку во втором квартале оказались выше, чем годом ранее, из-за увеличенных выплат для создания ремейков Max Payne.

О разработке ремейков Max Payne стало известно ещё в апреле 2022 года. Они выйдут на ПК, PS5 и Xbox Series.