Съёмки ленты «Жертвоприношение» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом начнутся осенью

Недавно Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса») дала обширное интервью изданию Vogue. В ходе разговора с журналистами актриса заявила, что съёмки сатирического триллера «Жертвоприношение» стартуют осенью.

В картине Тейлор-Джой сыграет вместе с Крисом Эвансом («Мстители», «Фантастическая четвёрка»), Сальмой Хайек («От заката до рассвета», «Одноклассники 2») и Бренданом Фрейзером («Мумия», «Кит»). Точная дата начала съёмочного процесса неизвестна.

Будущая лента расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Режиссёром картины выступит Ромен Гаврас.

Сроки и дата премьеры триллера «Жертвоприношение» пока не раскрываются.