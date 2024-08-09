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Съёмки ленты «Жертвоприношение» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом начнутся осенью

Съёмки ленты «Жертвоприношение» с Аней Тейлор-Джой и Крисом Эвансом начнутся осенью
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Недавно Аня Тейлор-Джой («Ход королевы», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса») дала обширное интервью изданию Vogue. В ходе разговора с журналистами актриса заявила, что съёмки сатирического триллера «Жертвоприношение» стартуют осенью.

В картине Тейлор-Джой сыграет вместе с Крисом Эвансом («Мстители», «Фантастическая четвёрка»), Сальмой Хайек («От заката до рассвета», «Одноклассники 2») и Бренданом Фрейзером («Мумия», «Кит»). Точная дата начала съёмочного процесса неизвестна.

Будущая лента расскажет о благотворительном концерте, на который нападает группа радикалов, стремящихся исполнить мистическое пророчество. Режиссёром картины выступит Ромен Гаврас.

Сроки и дата премьеры триллера «Жертвоприношение» пока не раскрываются.

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