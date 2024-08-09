Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 3. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube делает «всё возможное» для ускорения сайта в России

YouTube делает «всё возможное» для ускорения сайта в России
Комментарии

С конца июля в России начали масштабно замедлять скорость работы видеохостинга YouTube. После этого множество пользователей «десктопной» версии сервиса столкнулись с кипой проблем, но мобильную связь ситуация не затронула.

Теперь при попытке перейти на главную страницу видеохостинга пользователи из России видят особое сообщение. Оно гласит, что команда YouTube делает всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость.

Упоминание на главной сайта YouTube

Упоминание на главной сайта YouTube

Фото: Чемпионат

Временные трудности с YouTube. Работа YouTube замедлена. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость!

Ранее в Google объяснили, что замедление одного из самых популярных сайтов в России не связано с техническими проблемами или какими-либо действиями со стороны корпорации.

Материалы по теме
Замедление YouTube не повлияет на работу Android и иных сервисов Google — депутат Горелкин
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android