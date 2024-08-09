YouTube делает «всё возможное» для ускорения сайта в России

С конца июля в России начали масштабно замедлять скорость работы видеохостинга YouTube. После этого множество пользователей «десктопной» версии сервиса столкнулись с кипой проблем, но мобильную связь ситуация не затронула.

Теперь при попытке перейти на главную страницу видеохостинга пользователи из России видят особое сообщение. Оно гласит, что команда YouTube делает всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость.

Упоминание на главной сайта YouTube Фото: Чемпионат

Временные трудности с YouTube. Работа YouTube замедлена. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость!

Ранее в Google объяснили, что замедление одного из самых популярных сайтов в России не связано с техническими проблемами или какими-либо действиями со стороны корпорации.