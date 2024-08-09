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Роберта Дауни-младшего хотели вернуть в «Дэдпуле и Росомахе»

Роберта Дауни-младшего хотели вернуть в «Дэдпуле и Росомахе»
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На этой неделе сценаристы «Дэдпула и Росомахи» Ретт Риз и Пол Верник пообщались с журналистами издания IndieWire. В ходе разговора они признались, что изначально хотели добавить в качестве камео Тони Старка в исполнении Роберта Дауни-младшего.

Железный человек должен был появиться в самом начале картины — авторы даже расписали данную сцену. Однако актёр никак не мог на это согласиться, поскольку теперь в киновселенной Marvel ему отведена роль Доктора Дума.

Мы написали сцену, в которой присутствовали Тони Старк и Хэппи Хоган. Райан Рейнольдс прочитал перед Робертом Дауни-младшим и Джоном Фавро данный фрагмент, надеясь, что мы привлечём первого. Однако он хотел, чтобы и второй принял участие в съёмках, потому что они образуют отличный дуэт.

Ко всему прочему, сценаристы даже думали добавить в ленту оригинальный состав Мстителей. Правда, данная затея дальше обсуждения не продвинулась.

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