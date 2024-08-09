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Disney показала новый постер «Моаны 2» с Дуэйном Джонсоном — премьера 27 ноября

Disney показала новый постер «Моаны 2» с Дуэйном Джонсоном — премьера 27 ноября
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В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него посетители могут узнать о различных анонсах компании или получить свежие подробности уже известных проектов. Например, в одном из павильнов Disney раздавала новый стильный постер мультфильма «Моана 2» с Дуэйном Джонсоном.

«Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна. До отечественного проката картина доберётся неофициально в рамках предсеансового обслуживания.

Постер

Фото: Disney

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