11 российских команд приглашены на отборочные к мэйджору по Counter-Strike 2 в Китае

Компания Perfect World объявила полный список команд, которые сыграют в закрытой квалификации и на RMR за право выступить на главном турнире сезона — Perfect World Shanghai Major 2024 с призовым фондом $ 1,25 млн.

Четыре российские команды (Team Spirit, Virtus.pro, BetBoom Team и Aurora Gaming) прошли сразу на RMR-отборы к чемпионату мира, которые состоятся в Китае в ноябре. Ещё семь примут участие в закрытых квалификациях — PARIVISION, AMKAL ESPORTS, Nemiga Gaming, 9Pandas, Cloud9, Insilio и GR Gaming.

Помимо этого, ещё минимум девять отечественных киберспортсменов будут выступать за зарубежные команды, включая казахстанский ростер 1win, СНГ-состав ARCRED и индийскую True Rippers Esports. m0NESY из G2 и degster из HEROIC уже прошли на RMR.

Полный список-команд участниц отборочных к мэйджору в Китае можно увидеть тут.