Стартовали съёмки второго сезона сериала Twisted Metal с Энтони Маки

Глава PlayStation Productions Асад Кизильбаш объявил в соцсети X (ранее Twitter) о старте съёмок второго сезона шоу Twisted Metal. Также руководитель опубликовал первую фотографию с площадки — на ней изображены актёры Энтони Маки и Стефани Беатрис.

Напомним, сериал Twisted Metal рассказывает о курьере по имени Джон Доу, которому нужно доставить посылку на своём автомобиле по постапокалиптическим США. Однажды ему предлагают доставить груз из очень опасного места за большую плату — квартиру в относительно безопасном городе. Детали сюжета второго сезона неизвестны.

Дата и сроки выхода продолжения шоу пока не раскрываются. Первый сезон вышел в 2023 году и получил неплохие оценки как от прессы, так и от рядовых зрителей.

Фотография со съёмок