Похоже, не YouTube пообещал исправить проблемы сервиса в России

Пользователи заметили, что появление уведомления про временные трудности на YouTube возникает только у тех, кто пользуется сторонним расширением для загрузки роликов с сервиса.

Временные трудности с YouTube. Работа YouTube замедлена. Мы делаем всё возможное, чтобы вернуть привычную скорость!

К сожалению, судя по всему, это не сообщение от самой Google или YouTube — компании ранее сообщали, что замедление работы сервиса никак не связано с любыми действиями корпорации или устареванием технического оборудования. Сами российские службы, Роскомнадзор и Минцифры, также публично не берут на себя ответственность за происходящее.

Зачем создатели расширения решили добавить это уведомление на сайт видеохостинга — неизвестно. Но они дали многим людям ложную надежду.