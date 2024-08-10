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Вышел дублированный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney

Вышел дублированный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney
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В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В его рамках компания показала дебютный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — сюжет продолжения посвятят отцу Симбы. Спустя пару часов на канале Kinoman вышла дублированная версия ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступит Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Премьера ленты «Муфаса: Король Лев» в мировом прокате состоится 20 декабря.

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