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Опубликован трейлер сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу

Опубликован трейлер сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу
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На этой неделе компания Disney опубликовала полноценный трейлер сериала «Звёздные войны: Опорная команда» с Джудом Лоу в главной роли. В ролике показали главных героев, исследующих различные планеты.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Disney.

Согласно синопсису, четверо детей заблудились в Галактике и пытаются вернуться домой после открытия, которое они сделали на своей родной планете. Также в актёрский состав вошли Рави Кэбот-Кониерс, Кириана Крэттер, Роберт Тимоти Смит, Райан Кира Армстронг, Тунде Адебимпе, Керри Кондон и другие.

Режиссёрами выступили Джон Уоттс («Человек паук»), Дэвид Лоури («Легенда о Зелёном рыцаре»), а также Дэниэл Кван и Дэниэл Шайнерт, поставившие «Всё везде и сразу».

Премьера шоу «Звёздные войны: Опорная команда» состоится 3 декабря в стриминговом сервисе Disney+. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

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