Вышел новый тизер 2-го сезона шоу «Аркейн» от Netflix — премьера в ноябре

10 августа на канале League of Legends вышел новый отрывок из второго сезона анимационного сериала «Аркейн». В ролике показано, как главная героиня Джинкс пытается отбиться от группы врагов, а затем ей на помощь приходит Грейсон.

Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Видео доступно на YouTube-канале League of Legends. Права на видео принадлежат Netflix.

«Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

Продолжение шоу выйдет в ноябре этого года. Сколько в него войдёт эпизодов, пока не раскрывается. Второй сезон станет для проекта финальным.