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Pixar работает над «Суперсемейкой 3» — раскрыт логотип мультфильма

Pixar работает над «Суперсемейкой 3» — раскрыт логотип мультфильма
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10 августа Pixar официально объявила в соцсети X (ранее Twitter), что работает над мультфильмом «Суперсемейка 3» — триквелом именитой серии. Ко всему прочему компания раскрыла официальный логотип грядущей анимационной ленты.

Подробности сюжета, актёрский состав и режиссёр мультфильма пока держаться в секрете. Напомним, оригинальная «Суперсемейка» вышла в 2004 году, а вторая часть — в 2018-м.

Действия сиквела происходят после событий первого фильма. Семья Парр — Боб, Хелен, Фиалка, Шастик и Джек-Джек — продолжают спасать мир. После спасения ими мэрии от подземного суперзлодея Подрывашкина власти начинают беспокоиться об уровне ущерба, причинённого супергероями. В результате Рик Дикер сообщает семье Парр о закрытии программы «Защиты суперов».

Ожидается, что премьера «Суперсемейки 3» состоится либо в конце 2025 года, либо в начале 2026-го.

Логотип

Фото: Pixar

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