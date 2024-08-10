Сборище ведьм — в новом трейлере мрачного сериала «Это всё Агата» от Marvel

Кинокомпания Marvel Entertainment опубликовала новый трейлер мрачного сериала «Это всё Агата» с Кэтрин Хан в главной роли. В ролике показали центральных персонажей истории, ритуалы ведьм, различные локации и пару пугающих моментов.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Шоу расскажет о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. Также в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Премьера первых двух эпизодов шоу «Это всё Агата» состоится 18 сентября в стриминговом сервисе Disney+.