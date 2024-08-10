Приложение Rutube удалили из App Store — всё из-за санкций Apple

9 августа редакция телеграм-канала iPhones.ru обратила внимание, что отечественное приложение Rutube пропало из цифрового магазина App Store. При попытке открыть страницу сервиса пользователи из России получают сообщение, что выбранное приложение недоступно в их регионе.

Теперь произошедшее прокомментировали представители видеохостинга Rutube. По их словам, удаление сервиса стало следствием санкций со стороны компании Apple.

Фото: iPhones.ru

Всё последнее время мы возглавляли рейтинг по скачиваниям приложения в App Store, но сейчас вынуждены сообщить о том, что наше приложение было удалено из магазина приложений App Store. Это стало следствием санкций со стороны американской компании, в результате которых был затруднён доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение.

В Rutube заверили, что попытаются вернуть приложение в App Store как можно скорее. На Android в Google Play приложение до сих пор доступно.