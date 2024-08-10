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Вышел русский трейлер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — премьера в 2025 году

Вышел русский трейлер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер — премьера в 2025 году
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В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В его рамках компания показала полноценный трейлер ремейка «Белоснежки» с Рэйчел Зеглер в главной роли. Спустя пару часов на канале Kinoman вышла дублированная версия ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Ремейк «Белоснежки» расскажет современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Помимо звезды новых «Голодных игр», главную злодейку в ремейке сыграет Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».

Премьера ленты в мировом прокате состоится 21 марта 2025 года. До России картина тоже доберётся, однако неофициально.

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