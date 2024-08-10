«Аватар 3» получил название «Огонь и пепел» — премьера в 2025 году

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания раскрыла название «Аватара 3» — картина получит подзаголовок «Огонь и пепел». Также был раскрыт логотип предстоящего фильма.

Напомним, в «Аватаре 3» сменится рассказчик. Вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Кроме того, Кэмерон говорил, что в сюжете появятся новые племена, включая огненных на'ви. Другие подробности сюжета пока держатся в тайне.

Премьера третьей части состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

Логотип