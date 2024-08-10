Фильм «Лило и Стич» выйдет летом 2025 года — первый кадр

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него компания показала посетителям первый тизер фильма «Лило и Стич». Из ролика стало известно, что премьера ленты в мировом прокате состоится летом 2025 года, однако точная дата пока не раскрывается.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.

Первый взгляд на Стича в фильме