В Fortnite добавят Доктора Дума, Капитана Америку и других героев Marvel — трейлер

В период с 9 по 11 августа Disney проводит мероприятие D23 Expo. В рамках него показали трейлер нового сезона Fortnite под названием «Властитель Дум» (Absolute Doom). Он стартует уже 16 августа.

В рамках него в игру добавят множество персонажей из киновселенной Marvel: Доктора Дума, Капитана Америку, Воителя, Железного человека, Эмму Фрост, Шури, Гвенпула, несколько Людей Икс и так далее.

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite RU. Права на видео принадлежат Epic Games.

Каждый из героев будет обладать своими уникальными способностями на поле боя. Ко всему прочему, 12 августа в королевской битве появятся персонажи из «Мандалорца»: Моффа Гидеона, дроид IG-11 и Грогу — последний будет доступен лишь в качестве «рюкзака».

Fortnite доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и смартфонах.