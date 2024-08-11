Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 5. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Лучшим игрокам приготовиться» про спасение мира геймерами выйдет 12 сентября

Фильм «Лучшим игрокам приготовиться» про спасение мира геймерами выйдет 12 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

На канале «топКино» вышел дублированный трейлер комедийного приключения «Лучшим игрокам приготовиться». В ролике показали главных героев ленты и вторжение инопланетян на Землю.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Gates Productions.

Согласно синопсису, пришельцы вторгаются на Землю, из-за чего между нашей реальностью и игровым миром образуется гиперпространственная трещина. Теперь лучшим геймерам предстоит взять ситуацию в свои руки и спасти всех.

В актёрский состав картины вошли Маруан Мефта, Гио Латой, Лис Зара, Винсент Виссер, Сония Эйкен, Хорас Коэн, Ник Голтерман, Бритт Шолте, Венди Руйфрок и другие. Режиссёром фильма выступил Рой Портманс.

Премьера ленты «Лучшим игрокам приготовиться» в кинотеатрах России состоится 12 сентября.

Материалы по теме
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android