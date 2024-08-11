iPhone 14 Plus подешевел в России до 62 тысяч рублей — СМИ

Редакция издания Hi-Tech Mail.ru сообщила, что смартфон iPhone 14 Plus сильно подешевел в России. На старте за устройство просили от 95 тысяч рублей, а сейчас его стоимость на маркетплейсах снизилась до рекордных 62 тысяч рублей.

За такую цену продают версию смартфона со 128 ГБ памяти. Подобный спад наблюдается и в случае с другими смартфонами Apple. К примеру, на прошлой неделе стоимость iPhone 15 Pro в стране упала до 55 тысяч рублей.

iPhone 14 Plus появился на рынке осенью 2022 года. Гаджет имеет 6,7-дюймовый OLED-экран Super Retina XDR, 6 ГБ оперативной памяти, процессор Apple A15 Bionic, а также основную, ультраширокоугольную и селфи-камеры с разрешением 12 Мп каждая.

Ожидается, что линейка iPhone 16 выйдет уже в сентябре.