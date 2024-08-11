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Вышел первый геймплей шутера Splitgate 2 с порталами из серии Portal

Вышел первый геймплей шутера Splitgate 2 с порталами из серии Portal
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Коллектив 1047 Games опубликовал первый геймплейный трейлер сетевого арена-шутера Splitgate 2. Главной особенностью игры выступает то, что в матчах пользователи смогут создавать порталы — они работают по тому же принципу, что и в серии Portal.

Видео доступно на YouTube-канале Splitgate 2. Права на видео принадлежат 1047 Games.

Сражения происходят в формате «4 на 4». Также, судя по ролику, у геймеров в Splitgate 2 будет ряд способностей и множество видов оружия. Также для второй части авторы подготовили набор из нескольких футуристичных карт и игровых режимов.

Релиз Splitgate 2 состоится на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One в 2025 году. Точная дата пока неизвестна. Игра будет распространяться по условно-бесплатной модели.

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