Смартфон Samsung Galaxy S24 FE получит ИИ-систему Galaxy AI и закалённое стекло

На этой неделе портал Android Headlines опубликовал промопостеры смартфона Samsung Galaxy S24 FE и раскрыл его характеристики. Приобрести устройство можно будет в пяти различных цветах: жёлтом, сером, чёрном, зелёном и синем.

Samsung Galaxy S24 FE получит 6,7-дюймовый дисплей с максимальной яркостью в 1900 нит и закалённым прочным стеклом Corning Gorilla Glass Victus+. Гаджет будет работать на процессоре Samsung Exynos 2400 и под управлением фирменной ОС One UI 6.1.1 со встроенной ИИ-системой Galaxy AI. Также смартфон оснастят увеличенной батареей и металлической рамкой.

Анонс Samsung Galaxy S24 FE должен состояться в октябре. Стоимость устройства пока не раскрывается, однако ожидается, что девайс будет продаваться по цене от $ 599 (~ 52,7 тысячи рублей).