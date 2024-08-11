Режиссёр «Похороните меня за плинтусом» работает над фильмом о Владимире Жириновском

На 32-м фестивале «Окно в Европу» состоялась творческая встреча с режиссёром «Похороните меня за плинтусом» Сергеем Снежкиным. Во время общения с аудиторией постановщик заявил, что в данный момент работает сразу над двумя проектами.

Первый будет посвящён освобождению блокады Ленинграда, а второй станет биографической лентой об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

Ко мне пришли немногочисленные оставшиеся блокадники. Они хотят, чтобы я написал сценарий про освобождение блокады Ленинграда. Я сижу и бесплатно пишу правду. Я взялся за неподъёмное дело, но это мой долг. А вторая история – это сценарий про Жириновского, который я буду снимать.

Ранее режиссёр «Ёлок 2» и «Любви под прикрытием» Александр Баранов также сообщил, что снимет биографический фильм о политике Владимире Жириновском.