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Режиссёр «Похороните меня за плинтусом» работает над фильмом о Владимире Жириновском

Режиссёр «Похороните меня за плинтусом» работает над фильмом о Владимире Жириновском
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На 32-м фестивале «Окно в Европу» состоялась творческая встреча с режиссёром «Похороните меня за плинтусом» Сергеем Снежкиным. Во время общения с аудиторией постановщик заявил, что в данный момент работает сразу над двумя проектами.

Первый будет посвящён освобождению блокады Ленинграда, а второй станет биографической лентой об основателе ЛДПР Владимире Жириновском.

Ко мне пришли немногочисленные оставшиеся блокадники. Они хотят, чтобы я написал сценарий про освобождение блокады Ленинграда. Я сижу и бесплатно пишу правду. Я взялся за неподъёмное дело, но это мой долг. А вторая история – это сценарий про Жириновского, который я буду снимать.

Ранее режиссёр «Ёлок 2» и «Любви под прикрытием» Александр Баранов также сообщил, что снимет биографический фильм о политике Владимире Жириновском.

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