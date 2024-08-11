В Steam добавят фильтрацию «бесполезных» отзывов

Реддитор fuckingshitverybitch рассказал, что наткнулся в цифровом магазине Steam на новую функцию — фильтр «бесполезных» отзывов. Вероятно, при его включении система будет скрывать несерьёзные, шутливые или слишком отвлечённые от темы сообщения пользователей.

Участник форума также прикрепил скриншот, на котором запечатлена свежая опция. К тому же в окошке есть гиперссылка «узнать больше», которая ведёт на несуществующий пост в официальном блоге. Видимо, Valve добавит фильтр для отзывов уже в ближайшее время.

Фото: Valve

До этого Valve внесла изменения в то, как демоверсии взаимодействуют с библиотекой Steam и отображаются в ней. К примеру, удалённые демоверсии теперь автоматически удаляются из библиотеки пользователя.