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В Steam добавят фильтрацию «бесполезных» отзывов

В Steam добавят фильтрацию «бесполезных» отзывов
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Реддитор fuckingshitverybitch рассказал, что наткнулся в цифровом магазине Steam на новую функцию — фильтр «бесполезных» отзывов. Вероятно, при его включении система будет скрывать несерьёзные, шутливые или слишком отвлечённые от темы сообщения пользователей.

Участник форума также прикрепил скриншот, на котором запечатлена свежая опция. К тому же в окошке есть гиперссылка «узнать больше», которая ведёт на несуществующий пост в официальном блоге. Видимо, Valve добавит фильтр для отзывов уже в ближайшее время.

Фото: Valve

До этого Valve внесла изменения в то, как демоверсии взаимодействуют с библиотекой Steam и отображаются в ней. К примеру, удалённые демоверсии теперь автоматически удаляются из библиотеки пользователя.

Больше подробностей
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