Роскомнадзор потребовал у Apple вернуть Rutube в App Store

9 августа приложение отечественного видеохостинга Rutube пропало из цифрового магазина App Store. При попытке открыть страницу сервиса пользователи из России получают сообщение, что выбранное приложение недоступно в их регионе.

Apple удалила сервис в связи с наложенными на него санкциями. Теперь Роскомнадзор направил администрации App Store требование снять все ограничения с Rutube. Ко всему прочему ведомство попросило объяснить причину удаления приложения из цифрового магазина.

Роскомнадзор сообщил «РИА Новости», что направил письмо администрации App Store с требованиями снять все наложенные ограничения с Rutube, объяснить удаление приложения.

На Android в Google Play приложение Rutube до сих пор доступно.