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Сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 1 млрд — фильм скоро обгонит «Джокера»

Сборы «Дэдпула и Росомахи» превысили $ 1 млрд — фильм скоро обгонит «Джокера»
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11 августа сборы фильма «Дэдпул и Росомаха» в мировом прокате превысили $ 1 млрд. Для достижения такого результата картине с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом понадобилось две с половиной недели — премьера состоялась 25 июля.

Лента «Дэдпул и Росомаха» стала второй в 2024 году, которой удалось собрать в прокате более $ 1 млрд — впереди только мультфильм «Головоломка 2» с результатом в $ 1,5 млрд.

Также картине про новые похождения болтливого наёмника остаётся совсем немного, чтобы стать кассовым фильмом в истории с рейтингом «18+». Для этого ей нужно обогнать «Джокера» с его $ 1,074 млрд.

Фильм «Дэдпул и Росомаха» рассказывает о том, как Дэдпулу выпадает задание спасти всю киновселенную Marvel и собственную вселенную. Для этого он заручается помощью Росомахи, к роли которого вернулся Хью Джекман.

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