Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 5. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел новый тизер аниме по «Рику и Морти» — премьера 15 августа

Вышел новый тизер аниме по «Рику и Морти» — премьера 15 августа
Комментарии

Adult Swim опубликовала новый тизер аниме по «Рику и Морти». В ролике авторы показали отрывки из различных приключений Рика и Морти под стильный японский аккомпанемент.

Видео доступно на YouTube-канале Adult Swim. Права на видео принадлежат Adult Swim

Режиссёром «Рик и Морти: Аниме» выступил Такаси Сано — постановщик «Башни Бога» и автор ключевой анимации в таких проектах, как «Евангелион», «Сага о Винланде» и «Девушки и танки». По словам Сано, он адаптирует сюжеты из оригинального «Рика и Морти», но при этом выделит главное в тех историях и добавит уникальных японских идей.

Премьера аниме по «Рику и Морти» состоится 15 августа. В первый сезон войдёт 10 эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю, по четвергам.

Материалы по теме
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Пара гениальных сцен спасают «Гадкого я 4»: обзор нового мультфильма
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android