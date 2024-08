Настольная игра по культовым «Героям 3» выйдет в России

Настольная игра по культовой «Герои Меча и Магии 3» выйдет в России. Её издательством займётся компания Choo Choo Games совместно с магазином «Единорог». Предзаказы стартуют уже осенью, однако цена пока не раскрывается.

Игра Heroes of Might & Magic III: The Board Game начнёт приходить своим покупателям из России во втором квартале 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Archon Studio. Права на видео принадлежат Archon Studio/Ubisoft.

Счастливы объявить, что Choo Choo Games совместно с магазином «Единорог» привезёт в Россию Heroes of Might & Magic III: The Board Game на русском языке!

Покупатели смогут предварительно приобрести базовую игру, дополнения (Rampart, Fortress, Battlefield, Inferno), стретчголы из кампании на Kickstarter (кроме эксклюзивов), артбук и комплект плакатов.