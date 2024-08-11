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Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,6 млрд — «Король Лев» уже рядом

Сборы «Головоломки 2» превысили $ 1,6 млрд — «Король Лев» уже рядом
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11 августа сборы мультфильма «Головоломка 2» превысили $ 1,6 млрд. Для достижения такого результата картине понадобилось чуть меньше двух месяцев — премьера состоялась 14 июня. Проекту не хватает совсем немного, чтобы обогнать «Короля Льва» с его $ 1,65 млрд.

Проект уже стал самым кассовым мультфильмом за всё время, а теперь он находится на 10-м месте в списке самых кассовых фильмов в истории. В стриминговых сервисах мультфильм появится 20 августа.

«Головоломка 2» продолжает сюжет мультфильма «Головоломка» и рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первую часть приняли очень тепло, а вторая, кажется, понравилась аудитории ещё больше.

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