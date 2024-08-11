Team Spirit разгромно проиграла G2 и вылетела с IEM Cologne 2024 по CS 2

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 завершил своё выступление в рамках глобального чемпионата Intel Extreme Masters Cologne 2024 в Германии.

В первом раунде нижней сетки «драконы» без шансов уступили G2 Esports — 0:2 (3:13, 1:13). В результате пятёрка Леонида chopper Вишнякова занимает 15–16-е место на IEM Cologne, заработав всего $ 10 тыс.

В свою очередь, Илья m0NESY Осипов и его партнёры по G2 продолжат борьбу завтра матчем против датского ростера Astralis. Матч начнётся 12 августа в 19:45 мск.

Топ-турнир Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках чемпионата 24 команды разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.