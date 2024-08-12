Расписание матчей Intel Extreme Masters по CS 2 в Кёльне на 12 августа

Сегодня, 12 августа, в рамках престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 определятся ещё два участника плей-офф, а также четыре коллектива, которые покинут чемпионат.

Победители матчей верхней сетки обеспечат себе минимум выход в 1/4 финала, а проигравшие в нижней сетке завершат выступление на ивенте.

Расписание игр IEM Cologne 2024 на понедельник, 12 августа:

14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Falcons (Дания) — Virtus.pro (Россия) ;

; 14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Liquid (США) — FURIA Esports (Бразилия);

16:45. Группа B, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Complexity (США);

16:45. Группа B, верхняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Team Vitality (Франция);

19:45. Группа А, нижняя сетка, The MongolZ (Монголия) — paiN Gaming (Бразилия);

19:45. Группа А, нижняя сетка, Astralis (Дания) — G2 Esports (Европа).

Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.