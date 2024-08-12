Расписание матчей Intel Extreme Masters по CS 2 в Кёльне на 12 августа
Сегодня, 12 августа, в рамках престижного турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024 по Counter-Strike 2 определятся ещё два участника плей-офф, а также четыре коллектива, которые покинут чемпионат.
Победители матчей верхней сетки обеспечат себе минимум выход в 1/4 финала, а проигравшие в нижней сетке завершат выступление на ивенте.
Расписание игр IEM Cologne 2024 на понедельник, 12 августа:
- 14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Falcons (Дания) — Virtus.pro (Россия);
- 14:30. Группа B, нижняя сетка, Team Liquid (США) — FURIA Esports (Бразилия);
- 16:45. Группа B, верхняя сетка, MOUZ (Европа) — Complexity (США);
- 16:45. Группа B, верхняя сетка, FaZe Clan (Европа) — Team Vitality (Франция);
- 19:45. Группа А, нижняя сетка, The MongolZ (Монголия) — paiN Gaming (Бразилия);
- 19:45. Группа А, нижняя сетка, Astralis (Дания) — G2 Esports (Европа).
Intel Extreme Masters Cologne 2024 по CS2 проходит с 7 по 18 августа в Кёльне, Германия. В рамках чемпионата 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
Материалы по теме
Комментарии