Продолжение хитовой Hi-Fi Rush выйдет — разработчиков игры после закрытия купила KRAFTON

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В мае этого года стало известно о закрытии студии Tango Gameworks. Microsoft распустила команду, ответственную за создание хитовой Hi-Fi Rush, The Evil Within и Ghostwire: Tokyo. Компания KRAFTON, известная по PUBG, объявила о покупке студии.

По словам представителей KRAFTON, вместе со студией она приобрела права на Hi-Fi Rush. Игра получит продолжение, поэтому фанаты могут быть спокойны.

Сегодня мы приняли в свою команду талантливых сотрудников Tango Gameworks, что ознаменовало важный шаг в глобальной экспансии компании и её первые значительные инвестиции на японском рынке видеоигр. Этот стратегический шаг включает в себя права на нашумевшую IP от Tango Gameworks, Hi-Fi Rush.

Hi-Fi Rush вышла 25 января — сразу после анонса на шоу Xbox. Игра получила массу наград и стала одной из лучших игр 2023-го.