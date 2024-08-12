Фильм «Бордерлендс» возглавил кинопрокат России за прошедший уикенд

По данным издания Kinobusiness, фильм «Бордерлендс» возглавил кинопрокат России за прошедшие выходные. В прошлый раз лидером был фильм «Собиратель душ», который тоже прокатывался в стране официально.

Экранизация Borderlands собрала за прошедший уикенд 77,5 млн рублей. В официальном прокате следом идёт «Собиратель душ» — ленте покорились 35,8 млн рублей. За этими проектами следуют «Мой дикий друг» (27,7 млн рублей) и «Водитель-олигарх», собравший 19,7 млн рублей.

Фильм «Бордерлендс» рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.