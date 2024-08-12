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Эксперт рассказал, что можно удалить со смартфона, чтобы улучшить его работу

Эксперт рассказал, что можно удалить со смартфона, чтобы улучшить его работу
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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала изданию «Газета.Ru», удаление каких файлов улучшит работу смартфона. По словам эксперта, значительное количество памяти занимают сторонние приложения.

Голицына порекомендовала время от времени просматривать список установленных программ и избавляться от тех, которые не приносят пользы. Например, если какое-то приложение не использовалось более месяца, его можно удалить, чтобы улучшить работу гаджета.

Также стоит помнить о том, что многие приложения хранят кэш и временные файлы, которые накапливаются с течением времени и занимают полезное дисковое пространство. В настройках большинства программ есть возможность очистить кэшированные данные, что не повлияет на важные файлы, но поможет освободить место.

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