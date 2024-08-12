456-й игрок снова в деле: вышел свежий тизер второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Netflix опубликовал свежий тизер-трейлер второго сезона сериала «Игра в кальмара». В нём под знакомую мелодию показали номера и будущих участников новых игр на выживание. Под 456-м номером вновь будет играть Сон Ки Хун — протагонист первого сезона. Его вновь сыграет Ли Джон-джэ.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Первый сезон шоу вышел в 2021 году. «Игра в кальмара» стала одним из самых популярных шоу Netflix и установила несколько рекордов. После выхода проекта у него образовалась огромная фанатская база: шоу завирусилось в TikTok и других соцсетях.

Третий сезон, который станет финальным, выйдет в 2025 году. Ждать разрыва в несколько лет, как между первым и вторым сезоном, не придётся.