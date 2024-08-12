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Кассовые сборы мультфильма «Гадкий я 4» превысили $ 800 млн

Кассовые сборы мультфильма «Гадкий я 4» превысили $ 800 млн
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Позади ещё одна неделя, которая помогла мультфильму «Гадкий я 4» увеличить свою кассу. Сборы проекта превысили $ 800 млн, говорится на сайте Box Office Mojo.

«Гадкий я 4» рассказывает, как главный герой вынужден столкнуться с новыми врагами, угрожающими всему человечеству. Однако самым сложным для Грю станет воспитание родного сына, который с младенчества уж слишком сильно напоминает своего отца.

Несколько недель назад сборы франшизы «Гадкий я» перешли порог в $ 5 млрд сборов. Четвёртая часть серии уже полностью окупилась и давно приносит создателям прибыль — производственный бюджет ленты оценивается примерно в $ 100 млн.

Появление пятой части под вопросом. Она выйдет только в том случае, если у создателей будут отличные идеи для продолжения истории. «Гадкий я 4» уже доступен в онлайне.

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