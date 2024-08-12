Режиссёр «Необратимости» Гаспар Ноэ назвал любимые российские фильмы

Режиссёр Гаспар Ноэ во время посещения спецпоказа своего фильма «Вихрь» рассказал про любимые российские ленты. Постановщик выделил лучшие, на его взгляд, проекты отечественных киноделов.

Ноэ назвал своими любимыми российскими фильмами работы Андрея Тарковского, а также картину «Летят журавли» Михаила Калатозова и военную драму «Восхождение» Ларисы Шепитько.

Две недели назад я был в Буэнос-Айресе на ретроспективе российского кино. Смотрел очень много российских фильмов, советских фильмов. Был очень впечатлён их количеством и разнообразием. Среди фильмов, которые хотелось бы выделить как любимые, «Летят журавли», «Восхождение», и ещё фильмы Андрея Тарковского.

Ноэ добавил, что недавно посмотрел «Войну и мир» Сергея Бондарчука. Кроме того, Гаспар рассказал, что посмотрел «Груз 200» Алексея Балабанова и собирается посмотреть фильм «Брат» — он есть у режиссёра на DVD.