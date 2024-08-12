Чарли Кокс пообещал интересные камео в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Сериал «Сорвиголова: Рождённый заново» выступит мягким перезапуском истории про Сорвиголову и расскажет новую историю о его приключениях. В свежем проекте, похоже, не обойдётся и без камео.

На появления различных героев намекнул исполнитель роли Сорвиголовы Чарли Кокс. По его словам, в шоу появится несколько моментов, когда персонажи встретятся друг с другом неожиданным образом.

У нас есть несколько моментов, когда различные герои столкнутся между собой. Что-то вроде камео.

В шоу к своим ролям вернутся Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и другие.

Шоу стартует в марте 2025 года. Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из 13 эпизодов, для проекта уже планируют второй сезон.