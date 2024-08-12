Фильм-катастрофа «Смерчи» вышел в онлайне — это ремейк ленты 1996 года

Фильм-катастрофа «Смерчи» должен был выйти в цифре завтра, однако премьера в онлайне состоялась раньше. Картина уже доступна для просмотра на зарубежных онлайн-площадках.

Премьера картины в кинотеатрах состоялась 19 июля. Фильм появился на стримингах даже меньше чем через месяц после выхода в кино.

Фильм рассказывает о команде охотников за штормами, которые планируют запечатлеть и попытаться уничтожить надвигающееся на них природное явление. Однако масштаб смерчей превосходит все их прогнозы, из-за чего они вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в фильме сыграли Глен Пауэлл («Топ Ган: Мэверик»), Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Дэвид Коренсвет («Супермен: Наследие»). Режиссёром картины выступил Ли Айзек Чун, известный по «Мандалорцу».