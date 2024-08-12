Премьера фильма «Бемби» состоится в России 17 октября

Стало известно, что 17 октября в официальный прокат в России выйдет экранизация культовой книги Феликса Зальтена про оленёнка Бемби.

Производство проекта проходило при участии настоящих диких животных, проживающих в естественной среде своего обитания в национальном парке.

Фото: Capella Film

Фильм расскажет о приключениях молодого оленёнка, окружённого лесными животными: его другом вороном, кроликом и енотом. Он открывает для себя мир природы и её секретов. Но, когда наступает осень, Бемби навсегда разлучают его с матерью. С тех пор молодому оленёнку приходится учиться жить самостоятельно.

Режиссёром и сценаристом проекта выступает Мишель Фесслер, снявший картины «Маленький Николя», «Земля медведей», «Насмешка» и другие.