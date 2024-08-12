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В России люди начали отказываться от операторов интернета из-за проблем с YouTube

В России люди начали отказываться от операторов интернета из-за проблем с YouTube
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По данным газеты «Коммерсантъ», клиенты разрывают договоры с региональными операторами связи в России из-за того, что YouTube начинает работать всё хуже и хуже.

В связи с этим профильные ассоциации, включая Ростелесеть, просят Минцифры и Роскомнадзор выпустить единое официальное объявление о причинах замедления работы сервисов у разных телеком-компаний. Люди считают, что YouTube не работает на домашнем интернете из-за провайдеров, поскольку на смартфонах никаких проблем нет.

По словам главы Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрия Галушко, к ним поступило 35 обращений от операторов, а число абонентов, которые решили расторгнуть договоры с компаниями, за две недели превысило уже 1 тыс. человек.

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