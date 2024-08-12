YouTube окончательно отключил монетизацию для блогеров из России

Компания Google начала отключать аккаунты российских пользователей рекламной платформы AdSense. С её помощью YouTube-блогеры получали деньги за рекламу в своих роликах.

С 2022 года пользователям YouTube из России не показывается реклама — но блогеры всё равно могли зарабатывать за просмотры видео в других странах. Теперь же создатели видео окончательно потеряли доступ к монетизации своего контента.

Фото: Rozetked

Ранее региональные интернет-операторы пожаловались на потерю клиентов из-за массовых проблем в работе YouTube в России. По словам главы Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрия Галушко, число абонентов, которые решили расторгнуть договоры с компаниями, за две недели превысило уже 1 тыс. человек.