Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День. 6. Стрим A
Начало прямой трансляции
14:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube окончательно отключил монетизацию для блогеров из России

YouTube окончательно отключил монетизацию для блогеров из России
Комментарии

Компания Google начала отключать аккаунты российских пользователей рекламной платформы AdSense. С её помощью YouTube-блогеры получали деньги за рекламу в своих роликах.

С 2022 года пользователям YouTube из России не показывается реклама — но блогеры всё равно могли зарабатывать за просмотры видео в других странах. Теперь же создатели видео окончательно потеряли доступ к монетизации своего контента.

Фото: Rozetked

Ранее региональные интернет-операторы пожаловались на потерю клиентов из-за массовых проблем в работе YouTube в России. По словам главы Ассоциации малых операторов связи регионов Дмитрия Галушко, число абонентов, которые решили расторгнуть договоры с компаниями, за две недели превысило уже 1 тыс. человек.

Материалы по теме
В России люди начали отказываться от операторов интернета из-за проблем с YouTube
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android