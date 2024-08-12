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Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 12–13 августа

Комбо-карты в игре Hamster Kombat про хомяка на 12–13 августа
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В популярной игре Hamster Kombat, которая за несколько месяцев успела миллионов пользователей по всему миру добавляют ежедневные комбо-карты. Сегодня в «хомяк» добавили набор из трёх карточек, дающих большой бонус в 5 млн.

Новые комбо-карты в хомяке на 12–13 августа

  • Short squeeze — в разделе Specials;
  • Cointelegraph — в разделе PR & Team;
  • Hamster with friends — в разделе Specials.
КАРТЫ HAMSTER KOMBAT НА 12–13 АВГУСТА

КАРТЫ HAMSTER KOMBAT НА 12–13 АВГУСТА

Фото: Hamster Kombat

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить свой пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 по мск.

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