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Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в кинотеатрах России 29 августа

Боевик «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом выйдет в кинотеатрах России 29 августа
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Фильм «Пчеловод» с Джейсоном Стэйтемом в главной роли получит официальный прокат в России — посмотреть боевик в кинотеатрах зрители смогут с 29 августа.

Лента вышла в мировой прокат в январе, тогда же некоторые российские кинотеатры показывали «Пчеловода» неофициально. Картина также стала самым популярным фильмом у «пиратов» в России по итогам первого полугодия.

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Лента расскажет о тихом на первый взгляд пчеловоде, который расстаётся с мирной жизнью, чтобы восстановить справедливость — но натыкается на секретную организацию. Режиссёром ленты выступил Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Ярость» и «Форсаж»).

В мировом прокате «Пчеловод» собрал более $ 150 млн, что в четыре раза превышает изначальный бюджет фильма.

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